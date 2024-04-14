中國、巴西醫學界人士推動中醫藥走向拉美（圖源：新華社） 中評社北京4月14日電／據人民日報報導，構建人類命運共同體是習近平外交思想的核心理念，也是新時代中國特色大國外交追求的崇高目標。構建人類命運共同體順應各國人民的普遍願望，指明世界文明進步的方向，已經從中國倡議擴大為國際共識，成為引領時代前進的光輝旗幟。拉美和加勒比國家是“全球南方”的重要組成部分，是同中國共謀和平、共促發展的天然夥伴。2014年，習近平主席出席在巴西利亞舉行的中國—拉美和加勒比國家領導人會晤並發表主旨講話，首次提出構建中拉命運共同體的倡議，為新時代中拉關係發展指明了方向，得到拉美國家廣泛積極響應。10年來，中拉命運共同體建設成果豐碩，極大促進了中拉關係發展。



中拉夥伴關係網絡不斷擴大。2013年以來，習近平主席5次訪問拉美和加勒比地區，引領中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。中國同古巴攜手共建中古命運共同體，同巴西、墨西哥等10餘個拉美和加勒比國家建立各類戰略夥伴關係，同巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯建交或復交，中拉“朋友圈”不斷擴容。中國—拉共體論壇成立以來，中拉關係進入雙邊合作與整體合作並行互促的新階段，為構建中拉命運共同體提供了有力支撐。



中拉發展戰略對接日益緊密。10年來，中拉以高質量共建“一帶一路”為實踐平台，堅持共商共建共享，攜手共同發展。目前，中國已與22個拉美和加勒比國家簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄。據不完全統計，截至2023年9月，中國已在拉美地區累計實施200餘個基建項目，承建了幾千公里道路、鐵路、輕軌，100多所學校、醫院、體育場館，近百座橋梁、隧道，數十個機場、港口，為當地提供近百萬個就業崗位。安提瓜和巴布達的聖約翰深水港碼頭改擴建後重新啟用，被當地媒體評價為“一個帶來新機遇的利民工程”；牙買加南北高速被稱為“通向發展富強的未來之路”；智利5號公路塔奇段被譽為中國朋友修建的“致富路”。中國在拉美已有5個自貿夥伴，穩居拉美第二大貿易夥伴國地位，拉美是中國海外投資的第二大目的地。在深化傳統領域合作基礎上，中拉正加速引領雙方合作朝著附加值更高、科技含量更足的方向升級。



中拉文明互鑒異彩紛呈。越來越多的拉美和加勒比國家支持並參與全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，重視同中國在社會治理、環境保護、減貧、防災、衛生等領域開展經驗交流和務實合作，為雙方民眾帶來看得見、摸得著的獲得感和幸福感。中拉人文交流持續升溫，目前拉美有47所孔子學院和6所孔子課堂。“中拉文化交流年”“中拉文明對話論壇”“拉美文化節”“拉美電影展”等品牌活動豐富多彩，雙方影視、美食、音樂、舞蹈等文化內容日益走近對方民眾，搭建起相互理解的橋梁。

