“增添更多藝術交流的可能”

戛納電影節公布入圍名單 華語片重磅回歸（圖源：新華社） 中評社北京4月14日電／據人民日報報導，在位於法國巴黎六區的科德利埃空間，一場以“水岸丹青”為主題的藝術展正在這裡舉行，緙絲、陶瓷、書法、畫作等精美展品吸引了眾多觀眾。作為“奔流：從上海出發——全球城市人文對話”首季巴黎場系列活動之一，本次展覽旨在以蘇州河與塞納河為媒，推動多元對話，開啟一段中法文明互鑒之旅。



上海與巴黎同是臨水而居、依水而興的國際大都市。本次展覽以水為主題，展出海派藝術家、上海美術學院教授陳家泠的跨界作品40餘件。展品中，3件在景德鎮燒制的大型彩繪瓷器引人注目，其中兩件繪制了法國國花鳶尾圖案，蘊含著對中法建交60周年的祝福。3件瓷器直徑均為1.65米，高逾1米，單件重達1.8噸，是特意為此次展覽而製作的。此外，陳家泠也為本次展覽精選和新創作了一系列以水為靈感的水墨畫。



“這裡的畫作勾起了我對於中國江南的懷念。”曾任法國駐上海總領事的法國外交部亞洲和大洋洲司司長紀博偉在致辭中表示，法中兩國的關係不僅建立在政治遠見上，也植根於歷史悠久的文化交流之中，藝術家所代表的民間交往為兩國關係提供了堅實的基礎。



曾多次在中國策劃舉辦法國藝術展覽的法國設計師聯盟創始主席藍雅諾對巨型展品的成功呈現表示贊嘆。“這些藝術品從中國傳統文化中走來，同時具有強烈的現代感，表現力極強。”



本次展覽的展品通過中歐班列進行運輸，從中國義烏出發，經由德國杜伊斯堡，再通過卡車轉運至法國巴黎，全程歷時20多天。義新歐貿易服務集團有限公司相關負責人陳凱峰介紹，這是“義新歐”班列首次承接藝術品的運輸任務，公司採取了實時定位追蹤等措施，保障展品安全。“此次展覽展品貴重，運輸時間緊張，中歐班列為我們提供了幫助。”上海市對外文化交流協會文體處副處長楊焱告訴記者。藍雅諾表示：“交通方式的豐富和發展，也為我們增添更多藝術交流的可能。”



“奔流：從上海出發——全球城市人文對話”首季巴黎場系列活動以“奔流·面向未來的無界之城”為主題，為期18天。其間，中法政商學界代表以蘇州河與塞納河的河流治理和沿岸發展為中心議題，圍繞城市更新、水岸再生、生態治理、可持續發展、人文對話、經貿合作等領域，開展巴黎論壇、蘇州河主題展、中華餐飲世界表達·2024相約巴黎等七大主題活動。



（來源：人民日報）