春風行動收官　發布崗位超4300萬個

中評社北京4月14日電／據央視新聞客戶端報導，記者從人力資源社會保障部瞭解到，為勞動者和用人單位提供就業服務的2024年春風行動剛剛結束，其間，累計舉辦各類招聘活動6.4萬場，發布崗位4300多萬個。



今年春風行動期間，全國舉辦的招聘活動場次數和發布崗位數量均比去年增加10%。多地還出台穩崗留工、迅速返工等獎補政策，發放就業補貼66億多元，幫助6萬多家重點企業解決用工需求40多萬人次。



據全國人力資源市場信息監測中心大數據分析，春風行動期間，製造業仍是吸納就業大戶，招聘需求占全國三成半，技術技能崗位需求擴張明顯，與普工的需求結構由“三七開”變為“五五開”，特別是人工智能、大數據等專業人才需求旺盛。



重慶市就業服務管理局工作人員 何振宇：先進製造業、軟信行業招聘崗位需求較大，大概占到了全部崗位總量的40%左右，其中，大數據、人工智能方向的崗位同比增長了157%，薪酬待遇也超過平均水平。



此外，全國小微企業招聘需求明顯增加，康養護理、零售、住宿餐飲、文化旅遊、交通出行等服務業崗位需求走高。



人力資源社會保障部就業促進司副司長運東來：這些特點和變化，反映出當前中國經濟回升向好態勢鞏固增強，也折射出傳統產業轉型升級，新質生產力加快發展的新趨勢、新機遇。



（來源：央視新聞客戶端）