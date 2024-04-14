哈爾濱正式進入“亞冬時間”

中評社北京4月14日電／據光明日報報導，4月13日，以“冰雪同夢 亞洲同心”為主題的哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會倒計時300天主題活動在哈爾濱大劇院舉行。伴隨倒計時活動的啟動，位於哈爾濱太平國際機場、防洪紀念塔廣場、中華巴洛克歷史文化街區等10處城市景觀的倒計時牌也同時點亮。從這一刻起，全亞洲正式進入迎接亞冬會的新里程。



第九屆亞洲冬季運動會將於2025年2月7日至14日在哈爾濱舉辦，這是繼北京冬奧會後中國舉辦的又一重大綜合性國際冰雪盛會，也是自1996年之後哈爾濱第二次承辦亞冬會。



活動現場發布了第九屆亞洲冬季運動會宣傳片、核心圖形、色彩系統和體育圖標。宣傳片《同心同夢·哈爾濱》，以雪花構建城市剪影、時尚風情之旅、歷史發展之旅、冰雪運動之旅、冰雪榮耀之旅、喜迎亞冬六大結構板塊，表現哈爾濱悠久的歷史文化、厚重的人文底蘊、浪漫的歐亞風情、輝煌的音樂殿堂、沸騰的人間煙火和無限魅力的城市風尚，詮釋哈爾濱作為“奧運冠軍之城”“音樂之城”“雙亞冬之城”的城市特質，展現這座開放包容、創造夢想的北國冰城。



第九屆亞冬會按照“簡約、安全、精彩”的辦賽要求，開閉幕式方案策劃、綜合保障、城市基礎設施提升、志願者服務等各項籌辦工作高效高質推進。



據悉，倒計時活動舉行期間，五大主題群眾性活動也同時啟動，分別以文化、藝術、運動、冰雪等多種方式展示哈爾濱城市特色，彰顯亞冬會魅力和冰城魅力。



（來源：光明日報）