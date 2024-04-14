2023年度人民文學獎頒獎

中評社北京4月14日電／據光明日報報導，從《人民文學》雜誌社獲悉，2023年度人民文學獎13日在四川瀘州頒獎。肖復興、梁曉聲獲特別獎，呂錚的《打擊隊》和餘一鳴的《十竹齋密碼》獲長篇小說獎，吳君的《萬事如意》和徐小斌的《殺死時間》獲中篇小說獎，了一容的《圈馬穀》、湯成難的《咏嘆調》獲短篇小說獎，劉文飛的《陀思妥耶夫斯基一生的九個瞬間》、謝有順的《嶺南觀鳥記》獲散文獎，向以鮮的《蝸牛》、馬累的《在黃河邊》獲詩歌獎，黃傳會的《一飛，再飛》、徐劍的《愛心媽媽》獲非虛構作品獎，焦典憑借《北師大東門麥當勞買不到桃桃烏冰激凌》《長河夜渡》、朱婧憑借《吃東西的女人》獲新人獎，許金龍獲翻譯貢獻獎。



本年度評委會主任之一、中國作協副主席吳義勤介紹，所評作品思想藝術水平高，為中國當代文學的繁榮和文學評獎生態建設作出了積極的探索和有益的建設；獲獎作家都是當代中國風頭正勁、年富力強的優秀作家，他們書寫改革開放和新時代山鄉巨變，描繪山川秀麗、人民豪邁的恢宏氣象，體現了勇攀文學藝術高峰的努力。



據介紹，人民文學獎每年頒發一次，評選範圍為該年度在《人民文學》雜誌上刊發的優秀作品，以及該年度為《人民文學》中文版和外文版作出巨大貢獻的作家與學者。



（來源：光明日報）