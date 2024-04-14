河南鹿邑縣：小化妝刷帶來大產業

中評社北京4月14日電／據人民日報報導，一個地處豫東的農業縣，卻發展出產量占據全國一半的“美麗產業”——化妝刷產業。河南省周口市鹿邑縣集聚160餘家化妝刷企業，配套經營主體超過1000家，化妝刷出口量在全國該品類出口量中占比超過90%，全縣化妝刷產業鏈年銷售額突破130億元。



一把化妝刷，如何創造如此大的價值？一個縣，如何集聚眾多企業？一條產業鏈，又怎樣領跑美妝產業細分行業？



變廢為寶，形成支柱產業



左手反復旋轉捆好圓形把毛，右手緊捏小籮在把毛上輕輕起落……位於鹿邑縣張店鎮宋坑村的日增筆刷有限公司車間內，工人加緊趕制訂單。每天，化妝刷從這裡發往世界各地。“這可是我們變廢為寶得來的！”公司負責人杜曉雲說。



鹿邑曾是養羊大縣，幾乎家家戶戶都養羊。上世紀70年代，日增筆刷公司的創始人謝國銀在天津探親時發現，在鹿邑被當作廢物丟棄的羊尾毛，在這裡包扎成卷出售。



“尾毛也能賣上價，要不咱們也試試？”謝國銀回村後提出建議。村裡帶領大家建起鹿邑縣第一家尾毛加工廠，從天津請來師傅傳授技藝，將尾毛深加工成把毛。之後，周邊六七個鄉鎮也紛紛效仿。到上世紀90年代，鹿邑的尾毛加工從業者有4.6萬多人，年產值達32億元，產品遠銷20多個國家和地區。



此後的幾年，隨著產業規模逐漸擴大，產品單一、缺少核心競爭力的劣勢開始顯現，尾毛加工行業利潤被不斷壓縮。當地尾毛加工企業看到沿海地區外貿優勢，紛紛出走辦廠，為國外化妝刷企業代加工。



轉折發生在2016年。為吸引流失的化妝刷產業從業人員返鄉創業，鹿邑縣實施“鳳還巢工程”，規劃建設占地1500畝的化妝刷產業園，並推出諸多優惠舉措：每年拿出5000萬元作為返鄉創業發展基金，解決企業融資難題；提供每平方米93元的新建廠房補貼和每平方米5元的房租補貼……

