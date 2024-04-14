多地持續提升支付便利性

中評社北京4月14日電／據經濟日報報導，聚焦老年人、外籍來華人員等群體獲取支付服務上存在的短板弱項，國務院辦公廳近日發布《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》。各銀行機構、支付平台、重點商圈商戶紛紛立足實際，採取有力舉措，破除壁壘、優化服務、拓展場景，持續營造安全、便捷、高效的支付服務環境，進一步提升支付便利性，切實解決相關群體支付不便問題。



破除壁壘



來自巴西的瑪麗娜近期來到著名“僑鄉”浙江省麗水市青田縣旅行，看到商戶隨處可見的電子支付二維碼，她也想要嘗試，但因相關支付軟件未綁定銀聯卡而無法支付。



瑪麗娜來到泰隆銀行麗水青田支行辦理開戶，網點立即安排多語種工作人員接待，並指引她到外匯專屬櫃台辦理業務。僅用十幾分鐘，該行就快速為其開立了人民幣賬戶，辦理了銀行卡，並引導瑪麗娜綁定了支付寶、微信、雲閃付等常用的電子支付程序。“手機支付游遍中國”成了瑪麗娜這次旅行的最大感受。



“作為外籍來華人員重點服務網點，泰隆銀行推出多項針對境外個人外匯便利化措施，建立‘一對一’專櫃服務，快速辦理業務，提升服務體驗。對於海外人才建立專業化個性化服務通道，做到專人對接，落實海外人才便利化政策，便利海外人才支付服務。”泰隆銀行國際業務部負責人林淑瑾表示。



近年來，我國移動支付業務迅速發展。但部分外籍來華人員遇到綁不了境外銀行卡、消費金額受限等困難。貫徹落實《意見》相關要求，全國多地提出，要切實改善外卡受理環境、持續優化現金使用環境、著力提升外幣兌換覆蓋面和便利度、有效滿足銀行開戶服務需求等具體措施，提升境外來華人員銀行賬戶服務體驗。

