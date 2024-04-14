“東數西算”工程穩步推進

中評社北京4月14日電／據經濟日報報導，算力作為數字經濟發展的重要支撐，為數字經濟與實體經濟深度融合提供了強大支持。2022年2月，“東數西算”工程正式啟動。兩年多來，隨著一系列政策出台落地，國家樞紐節點建設取得階段性成果，東西部算力資源空間分布不均衡局面得到較大改善。



一體化算網加快構建



構建全國一體化算力網，是應對新一輪科技革命和產業變革的戰略舉措，是推動區域協調發展、推進數據要素流通的關鍵一步。



為整合優化全國範圍內的算力資源，更好滿足各領域計算需求，降低算力使用成本和使用門檻，2023年12月，國家發展改革委、國家數據局等部門聯合印發《關於深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見》，提出到2025年底，普惠易用、綠色安全的綜合算力基礎設施體系初步成型，東西部算力協同調度機制逐步完善，通用算力、智能算力、超級算力等多元算力加速集聚。



國家信息中心信息化和產業發展部主任單志廣表示，實現各類算力資源科學合理布局，必須做好國家算力樞紐節點、國家數據中心集群與現有全國各地各類型算力設施的統籌、銜接和配合，形成合理分工、科學聯動、高效協作機制，切實發揮國家布局的引領和示範作用，實現數據資源“一本賬”、算力資源“一盤棋”。



“京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝4個節點，立足服務重大區域發展戰略實施的需求，進一步統籌好城市內部和周邊區域數據中心布局。貴州、內蒙古、甘肅、寧夏4個節點，在清潔能源供給方面具有天然優勢，適宜建設綠色算力基地，通過積極承接東部地區中高時延業務，推動東部人工智能模型訓練推理、機器學習、視頻渲染、離線分析、存儲備份等業務有序轉移，並承擔本地實時性數據處理。”國家數據局局長劉烈宏表示。



數據顯示，截至2023年底，我國提供算力服務的在用機架數達到810萬標準機架，算力總規模居全球第二位。

