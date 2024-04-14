中評社北京4月14日電／據經濟日報報導，從玩具、書籍等日常小件，到家電、家具等生活大件，再到滑雪板、登山杖等小眾商品，二手交易品類日漸豐富，越來越多的閑置物品實現了“舊物成資源，浪費變消費”。



穿了幾次就失去新鮮勁兒的衣服、買了許久卻躺在角落裡吃灰的家電、囤了很多卻消化不了的護膚品……打開閑置物品線上交易平台，有人忙著“斷舍離”，也有人趁機“撿漏”。



隨著社會經濟的發展以及消費理念的轉變，今天，“買二手、用二手”正被越來越多的消費者、特別是年輕一代所接受，甚至發展成為一種生活潮流。不過，挑戰總是與機遇並存。如何在提升用戶信任度的同時，實現規範化、標準化發展，仍是當前二手交易亟需補上的短板。



持續升溫



最近，家住北京市海淀區的朱偉從閑魚平台上淘了個大衣櫃。“不是沒有想過買新的，但考慮到一方面這是租來的房子，如若定制新家具將來很難搬走；另一方面新家具需要時間散味，家裡老二太小，環保更重要。”權衡再三，朱偉選中了一款推拉門大衣櫃。“雖然有使用痕跡，但沒有明顯破損，整體品相都還不錯。”談及第一次“淘寶”的體會，朱偉坦言，“600元花得值。”



和朱偉不同，今年35歲的劉楠已有多年二手交易經驗。6年前，抱著試一試的心態，即將搬家的劉楠將家裡的舊沙發掛到了二手交易平台“閑魚”上，沒想到很快以500元的價格與一位買家達成交易，“錢雖不多，但物盡其用，蠻開心。”劉楠說。



有了第一次“試水”成功的經歷，慢慢地，閑暇之餘逛一逛二手交易平台就成了劉楠的一個樂趣。鞋子、彩妝、消毒櫃、嬰兒推車……幾年來，在二手交易平台上，劉楠陸續出手了近百件閑置物品，也順手淘回來許多“寶貝”。如未拆吊牌的新裙子、只穿過兩三次的皮衣。“感覺每一次入手就像是挖寶，時不時地就能遇到驚喜。”劉楠說。

