職業“國標”規範新業態

中評社北京4月14日電／據經濟日報報導，近年來，“考證熱”不斷升溫。一張有含金量的職業技能等級證書成為很多人求職就業、崗位晉升的“敲門磚”。



人力資源社會保障部近日向社會公開徵求社團會員管理員、秘書（商務）等111個職業的國家標準，有助於加快完善由國家職業標準、行業企業評價規範、專項職業能力考核規範等構成的多層次職業標準體系。



在“放管服”改革的推動下，我國對現行《國家職業資格目錄》外的、社會通用性強、專業性強、技術技能要求高的職業（工種），由過去政府認定的做法改為實行社會化等級認定。發證機構由有備案、有資質的社會組織擔任，並不等於政府部門當“甩手掌櫃”，以什麼樣的標準來判定勞動者是否具備一定的技能水平，還需要權威專業有公信力的多方機構來校准，才能得到市場和社會認可，進而解決技能人才供需結構矛盾，促進產業升級和高質量發展。



此次公示的111個職業“國標”，每一條職業技能評價要求都經過了反復考量，涵蓋了相關行業的基本崗位要求和等級評定辦法，既體現了企業生產經營和勞動力管理的需要，也對從業人員的工作能力水平提出了規範性要求。以計算機軟件測試員為例，為了體現數字行業技術迭代快、更新周期短的特點，新標準中明確評價方式既有理論考試，還有操作技能考核和綜合評審。既強調增加技能的實用性與可操作性，還要動態適應社會經濟發展和科技進步需求。



制定職業“國標”，另一個重要作用是改善行業秩序。部分民生需求呼聲高的服務類行業還存在不規範問題。以月嫂行業為例，現行國家職業標準中沒有月嫂這一職業，也沒有“月嫂證”。此次公示的嬰幼兒發展引導員職業，對從業者的培訓學時、技能掌握、從業年限等作出明確要求，能在提高從業人員職業能力的同時，引導市場形成規範秩序，促進行業健康發展。



國家職業技能標準是技能人才培養的指揮棒、評價的度量衡、成長的方向標，定好標準、用好標準是穩定就業、提升勞動者素質的應有之義。為勞動者職業發展規劃提供更多切實可行的幫助，有利於穩就業擴就業，更有利於推動實現人的全面發展，廣大勞動者的飯碗才能端得更穩。



（來源：經濟日報）