科學規劃智慧監管促產業升級

中評社北京4月14日電／據經濟日報報導，300兆瓦光伏及480兆瓦時儲能綠色供電項目加快建設，鋰電池組裝工廠即將進行設備安裝調試……走進位於內蒙古自治區烏海高新技術產業開發區低碳產業園的烏海國軒金動歷新能源股份有限公司，處處是忙碌的建設場景。“光伏發的電一部分用於工廠生產，另一部分將配合公司新建的集中式光儲充一體化充電站，為新能源重卡提供換電服務。”該公司製造總監溫禹豪介紹，光伏電站建成後不僅能節能減排、降低成本，還將優化公司產業鏈條，提高競爭力。



烏海高新技術產業開發區黨工委書記、管委會主任趙永飛介紹，近年來，低碳產業園大力實施光伏、風力發電項目，推動綠電產業發展。目前園區綠電替代項目已開工建設，太陽能光熱轉化碳酸鈣制氧化鈣示範項目已落地。同時將實施鋰電池全產業項目，延伸發展新能源裝備製造和氫能產業，引進支持高載能產業綠色發展，培育風光氫儲用一體化新能源產業集聚區。



“空天地”一體化生態環境智慧監管系統，是助力烏海市綠色發展的利器，可實現對異常排污的全面感知、精準定位、實時告警、快速管控。烏海市生態環境監控監測中心主任楚波介紹，“當監測濃度超過設定閾值，系統會自動報警，並聯動高空視頻進行抓拍，結合污染源定位，快速指導執法人員展開現場排查。目前全市重點工業企業和礦山企業均已接入系統”。



作為全國重要的煤化工、氯碱化工基地，烏海市正在加快實現由過去“一煤獨大”向“多點發力”“多極支撐”的轉型，由產業“四多四少”向產業高端智能、綠色融合發展的轉型，特色產業鏈群提速突破。



目前烏海正在全力打造全球最大的1，4－丁二醇（簡稱“BDO”）一體化生產基地，加快建設總投資582億元的5個BDO一體化及一批下游深加工項目，已批覆BDO產能249.2萬噸，完成投資202億元，建成BDO產能100萬噸，約占國內有效產能的22%；出台《烏海市促進可降解材料產業發展條例》，鼓勵、引導公眾使用可降解材料製品，全生物降解地膜在烏海及周邊示範推廣。



立足本地及周邊地區產業基礎厚實、消納條件良好、電網支撐有力等優勢條件，烏海大力推動抽水蓄能電站等項目相繼落地建設，啟動實施“阿電入烏”首期200萬千瓦跨區域合作新能源項目，穩步推進龍源、綠發、寶武等15個新能源項目。此外，興發有機矽一體化等一批矽基新材料項目加快建設、京運通多晶矽和虹源風能塔筒項目建成投產。烏海還引進了遠景集中共享儲能、融捷鋰電池電芯及組裝工廠項目，積極打造新增長極。

