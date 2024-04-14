我極地鑽探技術達到國際先進水平

中評社北京4月14日電／據光明日報報導，近日，參與中國第40次南極科考的3名吉林大學隊員圓滿完成科考任務返回學校。在本次科考中，吉林大學團隊成功穿透了545米的冰蓋，獲取了連續冰芯及近半米的冰下基岩樣品。這也是國際上首次在南極冰層深部冰下基岩進行有針對性的地質調查采樣，標誌著我國極地鑽探技術已經達到國際先進水平。



參與本次科考的吉林大學團隊負責人、吉林大學建設工程學院教授張楠介紹，2023年，吉林大學、中國地質大學（北京）和俄羅斯海洋與地質礦產資源科學研究所共同簽訂合作協議，合作開展極地考察與極地科學樣品研究工作。本次考察的項目是在上述合作框架下，共同在南極開展的“東南極拉斯曼丘陵地區冰下地質環境研究項目”。吉林大學在今年項目現場實施中，主要負責提供鑽探技術、鑽探裝備，選派專業人員，以及後期冰芯物理的研究。



張楠說：“此次成功鑽取東南極拉斯曼丘陵地區冰下基岩樣品是我國乃至國際極地鑽探技術領域的一次重大突破，該鑽探項目是迄今為止東南極成功取得岩心最深的冰下基岩鑽探項目。成功鑽取的冰下基岩樣品將為南極冰川運動、冰下地質環境、冰下地質構造及地質活動的研究提供重要依據。”



吉林大學自2011年首次派隊參加中國南極科考已歷時13年，圓滿地完成了多項任務，參與中國南極DomeA深冰芯鑽探，實現取芯鑽探803米，創造了我國極地深冰鑽探深度紀錄……此外，吉林大學還在極地熱水鑽、無污染熱融探測器、冰孔測井儀、冰下沉積物取樣器、冰芯物理研究等方面取得了重要突破。未來，吉林大學將不斷在極地鑽探新技術研發、冰物理、冰化學、冰下環境探測與極地快速清潔鑽探技術等領域貢獻智慧力量。



（來源：光明日報）