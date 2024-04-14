OSF大科學計劃已覆蓋超50個國家

中評社北京4月14日電／據光明日報報導，從自然資源部第一海洋研究所（簡稱海洋一所）獲悉，聯合國“海洋科學促進可持續發展十年”（簡稱“海洋十年”）第二屆大會近日在西班牙巴塞羅那召開，會上發布，由我國海洋一所牽頭的聯合國“海洋十年”海洋與氣候無縫預報系統（OSF）大科學計劃實施兩年多來，全球合作網絡已經覆蓋來自50多個國家的70多個機構。非洲是受全球氣候變化影響最為顯著，同時也是應對能力最為薄弱的地區之一，OSF大科學計劃已經與20餘個非洲國家的機構建立了合作。



據瞭解，OSF大科學計劃於2022年正式獲批，由全球25個國家的34家海洋與氣候科研機構和3個國際組織共同發起，是我國物理海洋學領域首個在聯合國框架下發起的大科學計劃，旨在跨越從目前的7天預報到數月短期氣候預測之間的海洋預報“盲區”，與國際合作夥伴共同推動海洋與氣候預報能力的大幅提升，標誌著我國在海洋與氣候預報預測這一國際高度關注的領域，已從長期的科技積累與發展階段跨入了國際科學引領階段。這一計劃自實施以來，積極踐行“海洋十年”提出的“構建我們所需要的科學，打造我們希望的海洋”這一核心使命，以海洋與氣候預報領域科學突破和提供全球急需的國際公共產品為支撐。



據海洋一所有關負責人介紹，經過30餘年的國際合作積澱，該所在參與全球海洋治理中已跨入世界第一方陣，並在聯合國“海洋十年”國際倡議和機制中發揮了關鍵性作用：該所喬方利研究員作為我國唯一代表深度參與了“海洋十年”藍圖繪制和實施過程督導，並作為“海洋十年”第二次大會組委會我國唯一專家；該所承建了我國唯一“海洋十年”海洋與氣候協作中心，協調國內外若干大科學計劃的實施，突破海洋與氣候預報關鍵理論與技術，發起了OSF大科學計劃，被聯合國教科文組織政府間海洋學委員會作為最佳實踐向全球推介；積極推動海洋與氣候觀測國際共同設計，推介我國在海洋與氣候觀測領域的顛覆性技術突破。



另據瞭解，迄今，海洋一所已與30多個重要海洋國家的50餘家海洋科研機構建立了長期的交流與合作關係，在海洋與氣候觀測與預測、海洋防災減災、海洋生態系統與生物多樣性保護、海洋地質等領域牽頭髮起和參與實施了一系列國際合作項目，與相關國家合作建設了一批觀測站，實施了一系列聯合調查航次，為我國深度參與全球海洋治理髮揮了重要支撐作用。



（來源：光明日報）