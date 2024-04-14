防控宮頸癌，及早接種疫苗更重要

中評社北京4月14日電／據人民日報海外版報導，今年4月15日至21日是第30個全國腫瘤防治宣傳周。近日，在人民網·人民健康主辦的“疫苗接種與篩查兩手抓，科學預防宮頸癌”科普活動上，與會專家就科學預防宮頸癌進行了分享。



宮頸癌是原發於子宮頸部位的惡性腫瘤，其發病率位居婦科惡性腫瘤首位。近年來，我國宮頸癌的發病率仍在上升並呈現年輕化趨勢。根據國家癌症中心統計，我國宮頸癌2022年粗發病率為21.8／10萬，距離實現《加速消除宮頸癌的全球戰略》中提出的發病率低於4／10萬的目標尚有差距。



“宮頸癌是目前唯一病因明確、可早發現早預防的癌症。”北京大學第一醫院婦科主任醫師畢蕙介紹，高危型HPV（人乳頭瘤病毒）的持續感染是宮頸癌主要致病因素，HPV主要通過性接觸傳播，幾乎所有宮頸癌的病例都與高危型HPV感染有關，最常見為HPV16型和18型。接種HPV疫苗可有效預防HPV持續感染及相關宮頸病變，是宮頸癌一級預防的主要措施。



“HPV疫苗適用人群是9至45歲女性，首次性行為之前接種HPV疫苗效果最佳，有性生活的女性接種HPV疫苗預防宮頸癌仍舊有效。”中國醫學科學院北京協和醫學院群醫學及公共衛生學院特聘教授喬友林提醒，即使接種了HPV疫苗，仍然要定期進行宮頸癌篩查，衹有將宮頸癌篩查和HPV疫苗接種結合起來才能更好地預防宮頸癌。



“女性在接觸到該病毒之前接種HPV疫苗效果最佳，所以越早接種越好。”畢蕙介紹，有正常性行為的女性一生中感染至少一種型別HPV的幾率達80%，適齡女性不必盲目等待高價數疫苗，而是應盡早接種HPV疫苗以獲得最佳保護效果。



近年來，中國積極推進適齡女性HPV疫苗接種試點工作。其中，鄂爾多斯是中國首個政府出資對中學女生進行HPV疫苗免費接種的地區。



“鄂爾多斯率先實施宮頸癌防治的綜合策略，起到了很好的示範作用。”喬友林表示，建議其他有條件的地區盡早啟動適齡女性免費接種HPV疫苗，同時加強宮頸癌篩查工作，助力在全國範圍內實現早日消除宮頸癌。

