亟須為AI“復活”親人劃定紅線

中評社北京4月14日電／據人民法院報報導，“一位20多歲的女士，母親在6年前去世了，想讓我做一段‘復活’媽媽的視頻。”在江蘇南京從事短視頻工作的常某，半年前開始用AI技術幫一些人“復活”逝去的親人。今年清明節前，利用AI技術“復活”親人成為熱議的話題。



隨著人工智能技術的飛速發展，我們已經進入了一個全新的科技時代。在這個時代，AI技術為我們帶來了前所未有的便利和可能性，但同時也引發了一系列倫理和法律問題。近期，利用AI技術“復活”逝去的親人成為了一種新興服務，這一現象不僅引發了社會各界的廣泛關注，更迫切需要我們對其背後的倫理和法律問題進行深入探討。



AI“復活”親人的服務，從某種程度上說，確實為那些失去親人的人們提供了一種新的緬懷方式。通過這種方式，他們可以再次感受到親人的音容笑貌，這無疑是一種巨大的精神慰藉。然而，這種技術的運用也必須在嚴格的倫理和法律框架內進行。



從倫理角度來看，我們需要考慮這種“復活”行為是否尊重了逝者的意願。如果逝者在生前明確表示不願意被以這種方式“復活”，那麼任何人都不應該違背其意願進行此類操作。此外，我們還需要思考這種行為是否會對生者產生負面影響，比如過度依賴虛擬的親人形象，而忽視了現實生活中的人際關係和情感交流。



從法律角度來看，AI“復活”親人涉及多個法律問題。首先是隱私權和個人信息保護的問題。在使用逝者的個人信息進行AI模型訓練時，必須確保這些信息的合法性和安全性。其次是肖像權和名譽權的問題。如果未經逝者近親屬的同意，擅自使用逝者的肖像和名譽進行商業活動或傳播，將可能構成侵權。最後是著作權的問題。如果“復活”的親人形象被用於創作作品並進行傳播，那麼這將涉及著作權的歸屬和使用問題。



針對以上問題，我們亟須為AI“復活”親人劃定明確的紅線。首先，應制定嚴格的倫理準則，確保這種技術的運用在尊重逝者意願和保護生者利益的基礎上進行。其次，應完善相關法律法規，明確個人信息保護、肖像權、名譽權和著作權等方面的法律規定，為這種技術的合法運用提供有力保障。最後，應加強對相關服務提供商的監管力度，確保其業務行為符合倫理和法律要求。



在這個科技日新月異的時代，我們既要充分利用先進技術為人類帶來的便利和可能性，也要時刻警惕其背後的倫理和法律風險。衹有把握好創新、倫理和法律之間的平衡，我們才能確保技術真正為人類服務，而不是成為破壞社會秩序和倫理道德的工具。



（來源：人民法院報）