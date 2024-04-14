多因素推高公募基金規模

中評社北京4月14日電／據經濟日報報導，中國證券投資基金業協會披露2024年2月公募基金市場數據顯示，截至2月末，公募基金總規模29.3萬億元，總份額28.02萬億份，基金數量11643只。相較於1月底，公募基金總規模單月環比增長近2萬億元，增幅達7.09%，總規模首次突破29萬億元。專家表示，此次公募基金規模創歷史新高，主要得益於近期A股行情的回暖以及債市的持續走強。



具體來看，2月末各細分類型基金規模環比均有增長。其中，股票基金規模增長4696.4億元，環比增幅達17.93%，是2月份規模增幅最大的基金類型。混合基金增長2546.92億元，債券基金規模增長3029.62億元，貨幣基金規模增長8542.05億元，QDII基金增長421.32億元。



談及規模上漲的具體原因，業內從業人士表示，一方面，以中央匯金為代表的政策性資金持續借助權益型ETF入市，受此帶動，今年以來各類中長期資金更多借助ETF布局A股資產。另一方面，今年年初以來債市表現亮眼，帶動債券基金收益走高，也吸引了穩健投資者的青睞，2月份債券基金規模增長超3000億元。此外，受海外相關市場走勢強勁影響，對應的基金表現搶眼，引發投資者追捧。相較於今年1月底，QDII基金規模增長超過420億元，環比增加10.28%。



“今年春節以來，A股市場行情復甦，債市延續火熱行情，叠加新修訂的《粵港澳大灣區‘跨境理財通’業務試點實施細則》等促進跨境資金互聯互通措施的出台，吸引了大量海內外資金增持公募類股票基金、債券基金以及混合基金等，體現了對相關基金產品的信心。此外，市場對貨幣基金等低風險理財產品的熱情大漲，體現了居民理性投資理財產品意識的提升。”中國銀行研究院研究員吳丹表示。



晨星（中國）基金研究中心總監王蕊表示，從短期來看，此次公募基金總規模創新高，主要得益於市場行情的升溫以及資金流入。從中長期來看，隨著資管新規的實施，公募基金的淨值化管理能力和權益投資的優勢將更加凸顯。公募基金為投資者提供了更廣泛的產品選擇和專業的資產管理服務，並通過制度上的高度信息透明和良好的流動性特徵來保護投資者的利益。這些因素共同促進了公募基金管理規模的長期穩健發展。



受訪專家普遍認為，今年以來，我國經濟運行延續回升向好態勢，國民財富增長和理財需求的提升有望為公募基金帶來發展新機遇，規模有望繼續上漲。

