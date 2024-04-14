外交部發言人就伊朗對以色列發動軍事打擊答問

中評社香港4月14日電／外交部發言人14日就伊朗對以色列領土發動軍事打擊回答記者提問。



有記者問：據報導，4月14日，伊朗伊斯蘭革命衞隊使用彈道導彈和無人機對以色列領土發動軍事打擊。中方對此有何評論？



新華社報導，外交部發言人表示，中方對當前事態升級深表關切，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。這一輪形勢升級是加沙衝突外溢的最新表現。當務之急是切實落實聯合國安理會第2728號決議，盡快平息加沙衝突。中方呼籲國際社會特別是有影響力的國家，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

