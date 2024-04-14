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雲南晉寧森林火災仍在持續　2300餘人撲救
http://www.CRNTT.com   2024-04-14 14:38:01


　　中評社香港4月14日電／據雲南省昆明市晉寧區森林草原防滅火指揮部辦公室4月14日通報，4月12日發生於晉寧區二街鎮甸頭村委會的森林火情正在持續處置中。

　　據新華社報導，截至14日5時許，當地共組織調集專業撲救力量2300餘人、挖機46台、裝載機14台、運水車45輛、直升機2架參與火情處置。目前，此次火災未造成人員傷亡。

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