展現消費活力　共享市場機遇

中評社北京4月14日電／據經濟日報報導，第四屆中國國際消費品博覽會4月13日在海南啟動。舉辦消博會不僅有利於激發消費潛能、擴大國內需求，也充分展現了海南自貿港建設6年來取得的豐碩成果，堅定各方對中國持續擴大高水平對外開放的信心。



當前，我國消費市場延續回升向好態勢。今年前2個月，社會消費品零售總額8.13萬億元，同比增長5.5%，體現了市場強大韌性和活力，也為全年消費穩中求進奠定了基礎。其中，數字消費、綠色消費、健康消費快速發展，智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新消費增長點不斷湧現，都為持續拉動消費提供了新動能。



此時舉辦消博會，能夠發揮消博會和離島免稅“平台＋政策”叠加效應，對於持續推動消費升級和潛力釋放具有重要作用。



消博會匯聚全球消費精品，為消費者提供了更多高品質、高附加值的產品選擇，有助於滿足消費升級需求，推動相關消費增加。來自71個國家和地區的4000多個品牌參展，預計各類採購商和專業觀眾超5.5萬人。作為全球消費精品展示交易平台，消博會既為全球企業提供了共享中國市場的機會，也為中國企業走向世界創造了機遇。



消博會引領消費新風尚。本屆消博會首次開設免稅購物、國際健康消費、帆船游艇等3個分會場，滿足多元消費新需求。同時，聚焦消費品以舊換新、智能家居、文旅體育等新消費增長點，舉辦新能源車眾測環島賽，開展消費品以舊換新主題活動，創造新型消費場景。



更要看到，辦好消博會對於激發消費潛能、推動消費持續擴大有很好的示範效應。擴大優質消費品進口能夠與國內產品形成優勢互補，滿足消費升級需求，為全球消費品企業提供更大的市場空間，有助於各國企業把握中國市場的發展機遇，積極開展對華經貿合作。



中國與世界共享市場機遇，將為全球經濟復甦注入更大動能。接下來，還要繼續擴大面向全球的高標準貿易區網絡，加快實施自貿區提升戰略，深化多雙邊經貿合作，拓展多元化進口渠道。做好進口貿易促進創新示範區的培育工作，打造優質消費品進口平台。充分發揮消費類展會的平台作用，持續辦好消博會、進博會、廣交會等重點展會，為各國優質消費品進入中國市場提供更多展示和交易平台。同時，也要進一步提升跨境商務人員往來便利，為企業商務合作創造更多條件，為提升國內消費供給注入新動能，逐步把中國超大規模市場打造成為世界共享的大市場。



（來源：經濟日報）