徐巧芯：我若涉詐就辭職　若丈夫涉詐立刻離婚

中評社台北4月14日電／國民黨“立委”徐巧芯的大姑及其丈夫杜男因洗錢、詐騙案遭收押，徐巧芯今強調，“我對詐騙案深惡痛絕。我本身就是間接受害者”，關於大姑夫妻涉入詐騙這件事，她感到非常痛苦，幾乎讓她的家庭破碎。她也透露，杜男對其大姑家暴，限制人身自由、威脅恐嚇，一直都在辦離婚，但因為欠債過去不敢聲張。



據《中時新聞網》報導，名嘴溫朗東指控，2021年杜男就在北市立案登記該公司，質疑徐巧芯當時已經是議員，什麼時候知道在亂借錢搞詐欺的？當時為何不要求徹查？對此，徐澄清，杜當時開設的公司，正是她婆婆被借錢2000萬，正在追討中的資產，所以並非溫說的沒有動作、沒有處理。



徐巧芯解釋，當時她大姑被杜男家暴、限制人身自由、威脅恐嚇，所以家人對這筆欠債不敢伸張，一直都在辦理離婚，也聲請了保護令（今年3月25簽發），“因為還有這些較為私密的特殊情況，所以目前案情到底她是被威脅還是自願也不清楚”，徐強調，如果大姑是自願，當然要大義滅親，要求從嚴辦理；如果是被威脅就範，相信在檢調的協助之下也可以將惡人繩之以法。



至於溫朗東質疑徐巧芯說跟大姑沒互動，卻與其開行銷公司有往來，徐也澄清，今年選舉的時候辦活動，她與大姑共同的朋友鹿小姐及大姑共同合夥公關公司，該公司與詐騙“完全無關”，請勿以訛傳訛，“並不是所有跟我先生姊姊有關聯的公司都是詐騙集團”，她稱該公司平常做很多時尚相關的產業，在全台灣口碑都很好，“我花了五萬元，請他們幫我發化妝師。該公司在去年十一月受到杜男恐嚇，就是我協助報案，絕對沒有護短，也沒有知情不報”。



徐巧芯強調，過去她只知道杜男欠夫家錢，並不知道他們有涉入詐騙，一直到新聞爆發才知情。“希望檢調大力調查，並將真相公佈於世，一定要從重量刑，嚴懲詐騙犯。”



徐巧芯表示，如果檢警查出她本人有涉入，包含利用議員或“立委”職權協助詐騙任何一點點，會立刻辭職；如果是她先生涉入，也會立刻離婚，以宣示決心。若社會大眾認為她需為此做任何事以明志，自證清白，她也願意。