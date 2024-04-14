發言人就伊朗對以色列發動軍事打擊答記者問

中評社北京4月14日電／據央視網消息：中國外交部發言人就伊朗對以色列領土發動軍事打擊答記者問。



問：據報導，4月14日，伊朗伊斯蘭革命衛隊使用彈道導彈和無人機對以色列領土發動軍事打擊。中方對此有何評論？



答：中方對當前事態升級深表關切，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。這一輪形勢升級是加沙衝突外溢的最新表現。當務之急是切實落實聯合國安理會第2728號決議，盡快平息加沙衝突。中方呼籲國際社會特別是有影響力的國家，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。



（來源：央視網）