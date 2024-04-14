中評社北京4月14日電／據湖南日報報導，13日，新疆生產建設兵團代表團來湘考察。下午，湖南省·新疆生產建設兵團對口支援工作座談會在長沙舉行，深化兩地交流合作，共商對口援疆大計。湖南省委書記沈曉明主持會議並講話，新疆維吾爾自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記、政委李邑飛出席會議並講話。湖南省委副書記、省長毛偉明，新疆維吾爾自治區政府副主席、新疆生產建設兵團黨委副書記、司令員薛斌分別介紹湖南省、兵團經濟社會發展和對口支援工作情況，並代表雙方簽署對口支援和戰略合作框架協議。湖南省委副書記李殿勛出席。



沈曉明代表湖南省委、省政府對新疆生產建設兵團代表團一行表示歡迎，向兵團長期以來給予湖南工作的大力支持以及對援疆幹部的關心照顧表示感謝。他說，近年來，兵團深入貫徹習近平總書記關於新疆和兵團工作的重要講話和指示批示精神，完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅定履行新時代維穩戍邊職責使命，各項事業取得了長足進步。兵團取得的變化和成就，充分表明兵團的歷史貢獻不可磨滅、戰略作用不可替代，充分證明新時代黨的治疆方略無比正確。湖南和兵團交往源遠流長、情誼特別深厚。自2014年對口支援兵團第十二師221團以來，湖南扎實推進產業、人才、教育、醫療援疆，在辦成一批惠及受援地的實事好事的同時，也有力加深了兩地情誼、促進了合作共贏，共同譜寫了民族團結進步的光輝篇章。下一步，湖南將全面貫徹中央決策部署和第九次全國對口支援新疆工作會議精神，堅持圍繞兵團所需、湖南所能，帶著責任和感情扎實做好民生改善、產業援疆、深化交往交流交融等對口援疆各項工作。當前，湖南正在深入學習貫徹習近平總書記考察湖南時的重要講話和指示精神，希望以此次座談會為契機，與兵團攜手推進高水平對外開放，協同推進產業對接，深化文旅合作，加強教育、醫療等重點民生領域合作，更好造福兩地人民。



李邑飛說，湖南與新疆雖然相隔千里，但一直關山無阻、情深意長，與兵團更是血脈相融、淵源深厚。新一輪對口援疆啟動以來，特別是黨的十八大以來，湖南省委、省政府堅定堅決貫徹習近平總書記、黨中央決策部署，實施了一批實實在在的援疆項目，打造了一批民心工程、精品工程，推動湖南援疆、援兵團工作取得一系列重大成果，助推兵團事業取得新成效、邁上新台階，兵團廣大幹部職工群眾始終銘記在心、感念在懷。近年來，湖南錨定習近平總書記、黨中央賦予的“三高四新”戰略定位，始終牢記囑托、接續奮鬥，聚焦實體、產業先行，改革創新、深耕科技，厚植文化、轉化發展，在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇爭先，創造的經驗值得兵團全面學習借鑒。今年是兵團成立70周年，新征程上，兵團正深入貫徹落實習近平總書記關於新疆和兵團工作重要講話重要指示精神，牢記囑托、銘記關懷、感恩奮進，希望湖南一如既往地關心支持兵團經濟社會發展，進一步創新援助機制，在人才培養、文化交流、經濟合作等方面深化拓展，助力兵團忠誠履行新時代維穩戍邊職責使命、高質量推進中國式現代化兵團實踐，在建設美麗新疆、實現新疆工作總目標中發揮更大作用。



在湘期間，新疆生產建設兵團代表團考察了馬欄山視頻文創產業園、中南大學粉末冶金國家重點實驗室、湖南第一師範學院（城南書院校區）等。

