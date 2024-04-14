伊朗襲擊以色列　如何影響地區局勢？

中評社香港4月14日電／伊朗伊斯蘭革命衞隊當地時間14日凌晨宣佈向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機。據以色列媒體和醫療部門消息，多個城市響起防空警報，並伴隨著爆炸聲。伊朗襲擊以色列目前情況如何？以色列做出了何種回應？襲擊將對地區局勢造成怎樣的影響？



目前情況如何



新華社報導，以色列軍方13日晚發表聲明說，伊朗向以色列發射了無人機。以色列空軍戰鬥機和海軍艦艇均處於高度戒備狀態。以色列國防軍正在監視所有目標。以色列交通部宣佈于當地時間14日零時30分至7時關閉領空。



據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊斯蘭革命衞隊在當地時間14日凌晨宣佈對以色列目標發動了大規模導彈和無人機襲擊。伊斯蘭革命衞隊在聲明中說，襲擊是針對以色列犯下的眾多“罪行”，包括4月1日對伊朗駐敘利亞使館領事部門建築的導彈襲擊。



據以色列媒體14日報導，以色列多個城市當天響起防空警報，並伴隨著爆炸聲。新華社記者在耶路撒冷聽到數次巨大的爆炸聲。據以急

救部門14日消息，此次襲擊已造成一名10歲以色列男孩受傷。



以色列媒體還報導，美軍在約旦和伊拉克上空對伊朗導彈或無人機實施了攔截。媒體援引一名以高官的話報導，伊朗99%的導彈和無人機被攔截。



在伊朗向以色列發射無人機和導彈後不久，敘利亞首都大馬士革14日凌晨傳出密集、巨大爆炸聲。據敘當地媒體“沙姆調頻”報導，14日凌晨，大馬士革周邊地區和中部霍姆斯省也連續傳出爆炸聲，爆炸是在防空系統對敵方目標做出反應過程中產生的。



以色列國防軍發言人哈加里14日凌晨發表聲明說，以軍一處軍事基地被“輕微破壞”。另據以軍方消息，以軍動用了防禦中程導彈的“大衞彈弓”和防禦遠程導彈的“箭”式防空系統，並出動大量戰機，對伊朗發射的無人機和導彈進行攔截。



以色列如何回應



14日凌晨，以色列總理內塔尼亞胡緊急召開安全內閣會議，討論如何應對伊朗的大規模襲擊。安全內閣在會上同意授權由內塔尼亞胡、國防部長加蘭特以及反對黨領導人甘茨組成的戰時內閣就應對襲擊做出決定，從而提高決策效率。



分析認為，儘管本次襲擊暫未造成大量人員傷亡，但類似規模的針對以色列本土的襲擊並不多見，以色列可能不會善罷甘休，而會採取措施做出強有力的回應。