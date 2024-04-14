中評社北京4月14日電／據人民日報報導，為幫助億萬家庭應對疾病醫療費用支出帶來的經濟風險，國家建立健全基本醫保、大病保險、醫療救助三重制度綜合保障體系，梯次減輕群眾醫療費用負擔。其中，城鄉居民大病保險（以下簡稱“大病保險”）是在居民醫保基礎上，進一步保障大病患者高額醫療費用的制度安排。



面對大病高額醫療費用，大病保險支撐了億萬家庭渡過難關，但不少參保人對這項制度缺乏瞭解。針對社會普遍關心的問題，國家醫保局有關負責人日前作出詳細解答。



無需單獨申請參保



問：大病保險如何申請，又該如何繳費呢？



答：從制度建立開始，大病保險制度就不需要單獨申請參保，所有繳費參加城鄉居民基本醫療保險的群眾都是大病保險參保人，不需要單獨繳費。



大病保險制度2012年啟動試點，從2015年開始全面實施。國家醫保局信息顯示，10餘年來，大病保險累計惠及近億患者。僅2023年，享受大病保險報銷的就達1156萬人，人均減負約8000元，最高報銷上百萬元。



一個例子很能說明大病保險的作用。今年初，在安徽省安慶市岳西縣，37歲的儲先生突發心源性休克，連夜送往醫院搶救。對於後續手術的高額醫療費用，家裡人既擔心又焦慮。村裡醫保專幹瞭解情況後，讓他們不用擔心，因為有醫保，還有大病保險可以報銷。儲先生住院期間的費用，醫保三重制度報銷了約2／3，其中大病保險報銷額占大頭，極大減輕了家庭經濟負擔。

