廣西民族歌劇《柳柳州》再現柳宗元風雨人生

中評社北京4月14日電／據光明日報報導，近日，來自廣西的民族歌劇《柳柳州》在北京中央歌劇院劇場首演，為京城人民帶來一場盛宴。



“創作有濃鬱廣西特色和廣西文化內涵的劇目，一直是我的追求。”該劇編劇常劍鈞介紹，《柳柳州》聚焦柳宗元在柳州的四度春秋，從“北望長安夢未休”到“官為民役，利安元元”再到“我的長安是柳州”，展現了其時任刺史期間重修文廟、傳播儒學、教化民眾、解放奴婢、種柑植柳、開荒挖井，逐步實現自身理想抱負的經歷。值得關注的是，《柳柳州》在表現形式上實現了古典浪漫主義和詩畫現實主義的結合，為當代人與先賢的跨時空對話增添了一份親切與感動。



“這部歌劇的作曲，扎根在桂柳這一帶的民歌風格根基上，就是為了讓觀眾隨音樂感受到廣西這一方山水。通過音樂融合變化的過程，也能夠體現出柳宗元逐步融入廣西人民生活的經歷。”該劇作曲杜鳴說。



柳宗元被稱為“最孤獨的詩人”，而從初任柳州刺史時的惆悵到任職4年後的抱負實現，廣西這片土地的天籟也融化在了柳宗元心中。劇中百越歌仙扮演者黃春艶所帶來的原生態山歌，生動演繹了原汁原味的廣西民族文化，現場交響樂帶來的立體環繞的聲樂體驗使觀眾身臨其境。與廣西民族山歌同台碰撞的，還有古代唐詩樂府，二者的交融使劇目既有唐詩的文化韵味，又兼具廣西地方俚語色彩，雅俗共賞。



（來源：光明日報）