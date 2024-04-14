成都世園會參展城市覆蓋全球

中評社北京4月14日電／據光明日報報導，2024年成都世界園藝博覽會將於4月26日開幕。記者在近日舉行的“世園會主會場媒體探園活動”中瞭解到，2024年成都世園會展園總數、境外展園數量、協會和企業展園數量均創下歷屆B類世園會之最，參展城市覆蓋全球。當前，主會場113個規劃展園以及6個核心場館已經全面呈現，中國元素、成都特色與世界多元文化魅力在這裡交相輝映。



世界園藝博覽會作為由國際園藝生產者協會（AIPH）認定的國際性博覽會，是園林園藝行業最高級別的專業性國際博覽會，至今已有60餘年歷史。2020年9月30日，國際園藝生產者協會召開第72屆年會視頻會議，與會代表一致同意成都在2024年舉辦B類世界園藝博覽會。



本屆世園會按照“一主四輔”辦會格局，在成都東部新區設主會場，同步規劃了新津現代農藝、溫江川派盆景、郫都花卉產業、邛崍生物多樣性保護4個分會場。其中，主會場規劃總面積3633畝，位於成都東部新區空港新城核心區絳溪河生態廊道中部。



主會場規劃了中華園藝展區、國際園藝展區、天府人居展區、公園城市展區、未來園藝展區、綜合服務區、童夢世園區7個功能區，包括113個規劃展園，以及錦雲樓、主展館、綜合服務館、天府人居館、成都國際友誼館、植物館6個核心場館，形成了“一帶、一環、三軸”的空間格局。



記者在現場看到，北京園以皇家園林軸線布局為藍本，打造了湖山真意軒、聚芳澤、匯萬總春之閣三大核心看點；寧波園融入東方大港、海絲茶港、海島景觀、岩石花園、藏書樓等生態文化景觀元素，通過書卷曲徑、懸空棧道、蜿蜒水道勾畫出錯落有致的園林形態……國內城市展園以及高校、企業等展園星羅棋布，在草樹雲山間彰顯出園林魅力。



國際園藝的魅力也在這裡集中呈現：法國蒙彼利埃市展園以法式長廊為核心元素打造露天劇場，充分體現了法式園林的優雅和浪漫；比利時弗拉芒·布拉邦省展園結合地形高差造景，形成多維立體的游覽視線，讓遊客感受比利時的文化魅力……一園便是一國風光，來一地便能飽覽世界精彩。



據悉，成都世園會在精心打造展園的同時，主會場特別打造了“國際範”與“成都味”兩大主題游線，以及豐富多元的商業消費場景，為遊客提供“一站式”的體驗旅程。成都世園會還將組織花卉園藝國際競賽、城市主題日特色活動、非遺文化展示展演、夜游世園等2000餘場豐富多樣、全齡友好的會期活動，推動園林園藝、花卉苗木產業、人文藝術的國際交流合作。



（來源：光明日報）