以色列宣布重新開放領空

中評社香港4月14日電／伊朗向以色列發動無人機及導彈襲擊，以色列國防軍說，至今有超過200枚導彈和無人機從伊朗發射到以色列，其中大多數在以色列領空外被攔截。



香港電台報導，以色列及鄰近多國期間宣布關閉領空。領空關閉約7小時後，以色列機場管理局宣布，領空已重新開放。



聯合國安理會將召開緊急會議，討論伊朗的襲擊。伊朗代表聲稱，襲擊可視為已經結束，但警告若以色列再犯錯，伊朗將有更嚴重行動，又說美國必須置身事外。伊朗表明，襲擊是報復駐敘利亞大使館領事部門建築物早前遇襲。