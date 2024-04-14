春季如何防治骨質疏鬆

中評社北京4月14日電／據人民日報報導，春暖花開，陽光柔和。春季適合進行戶外活動，是預防骨質疏鬆的好時節。



解放軍總醫院第四醫學中心康復醫學科主任李曉介紹，骨質疏鬆是一種骨骼疾病，指骨組織中的礦物質含量減少、骨量減少和骨微結構破壞，導致骨骼變薄、弱化和易碎的情況，會增加骨折的風險。骨質疏鬆是老年人常見的疾病，但也有可能發生在年輕人身上。



良好的飲食習慣可以防治骨質疏鬆。李曉建議，多吃含鈣量高的食物如奶製品和豆製品，以及富含維生素C的食物，如新鮮的蔬菜和水果，適量攝入蛋白質。



適當戶外運動有利於骨骼健康。李曉說，運動不僅可以預防活動量較少而引起的骨量減少，還可以改善肌肉力量並增加靈活性。適合骨質疏鬆患者的運動包括負重運動及抗阻運動，推薦規律的負重及肌肉力量練習。



適量曬太陽有助於防治骨質疏鬆。解放軍總醫院第四醫學中心康復醫學科副主任石秀秀說，陽光能夠促進體內活性維生素D的生成，有助於增強人體免疫系統的功能。曬太陽的最好時間段為上午11點到下午3點，每次15—30分鐘，每周兩次。



骨質疏鬆患者要預防跌倒。石秀秀建議，在日常生活中要保持地面的乾燥，清理過道上的雜物；座椅不能太軟、太低；浴室要做好防濕滑措施，加裝穩固的扶手並放置防滑墊；老年人外出時也要注意安全。



（來源：人民日報）