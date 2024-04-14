吃西瓜不吐籽　當心引發闌尾炎

中評社北京4月14日電／據廣州日報報導，最近，廣州已正式官宣入夏。夏日自然少不了吃西瓜。吃西瓜要不要吐籽呢？



近日，一名30多歲的青年男子阿山到中山六院求診。阿山講述，一周前曾吃西瓜，然後開始右下腹疼痛，目前疼痛持續了一周。回憶一周前的飲食，他沒覺得有啥異常，記得當時天氣比較炎熱，他一頓猛吃，把西瓜籽也一並全吞了，“平時也是這麼吃的，想著通過腸道就會排出來。”經診斷，阿山確診闌尾炎。



中山六院胃腸科醫生開具了B超等相關檢查，發現阿山的闌尾處有異物。為尋求進一步治療，阿山轉到內鏡外科就診。中山六院內鏡外科主任郭學峰團隊成員討論後，為阿山制定了細致的治療方案，通過膽道子母鏡輔助麻醉腸鏡下的闌尾檢查，瞭解異物情況。



“我們通過內鏡一看很驚訝，裡面的異物竟然是西瓜籽。”郭學峰介紹，以往引發闌尾發炎的異物多為停留在闌尾腔內無法排出的糞石，這是首次發現有西瓜籽。經過衝洗，數十顆西瓜籽魚貫而出。



術後，阿山立即感到腹痛緩解，很快就恢復正常飲食辦理出院了，對於引發這場闌尾炎的罪魁禍首是一把西瓜籽，阿山感到很驚訝，“平時這麼吃西瓜都習慣了，沒想到西瓜籽還這麼‘精準’掉進闌尾了。”



對於這個奇特的案例，郭學峰發布了朋友圈提醒朋友們，沒想到朋友們紛紛留言表示，“我經常吃西瓜不吐籽的啊”，一批與阿山有類似吃瓜行為的朋友紛紛點評。



郭學峰提醒，大家要科學啃瓜。此外，一旦確診是闌尾炎，不要動輒動手術切掉闌尾，如果引發闌尾炎的是糞石或西瓜籽等異物，通過內鏡逆行闌尾炎治療術（ERAT）的新手段將異物取出，就有機會根治。



（來源：廣州日報）