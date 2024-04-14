伊朗報復性打擊以色列　地區國家憂局勢惡化

中評社北京4月14日電／伊朗13日晚向以色列發動報復性打擊事件持續發酵。伊以衝突引發國際社會高度關切，地區國家擔憂局勢進一步惡化。



以色列軍方發言人14日說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中超過99%被攔截。伊朗發射了170架無人機、超過30枚巡航導彈和超過120枚彈道導彈。其中，數枚彈道導彈抵達以色列領土，對一處空軍基地造成輕微破壞。伊朗襲擊“被挫敗”。



新華社報導，截至記者發稿，以色列、約旦和黎巴嫩已重新開放領空。



伊朗常駐聯合國代表團13日在社交媒體平台上說，伊朗的軍事行動是為了回應以色列對伊朗駐敘利亞外交場所的侵略，“如果以色列再犯錯誤，伊朗的反應將會嚴重得多”。這是伊朗與以色列之間的衝突，美國必須置身事外。



俄羅斯衞星通訊社援引伊朗常駐聯合國代表團發佈的一份聲明報導，伊朗遵守《聯合國憲章》的宗旨和原則以及國際法，重申不尋求地區衝突升級的一貫立場。



聯合國秘書長古特雷斯13日對伊朗打擊以色列表示“深感震驚”，呼籲各方保持最大程度克制，避免可能導致中東地區爆發多個“大規模軍事衝突”的任何行動。聯合國安理會定於14日就這一事態召開緊急會議。



沙特阿拉伯外交部14日凌晨發表聲明說，沙特對地區軍事行動升級深表憂慮，呼籲各方保持最大程度克制，避免整個地區和民眾受到戰爭威脅。沙特呼籲聯合國安理會履行維護國際和平與安全的責任。

