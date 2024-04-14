羅智強斷言“當權者目的”聲援：巧芯別被打倒

中評社台北4月14日電／國民黨“立委”徐巧芯的大姑夫婦涉及洗錢詐騙遭羈押禁見，被捲入爭議的徐今日被問及此事時強調，自己若有涉入詐騙就辭“立委”。國民黨“立委”羅智強發文聲援徐巧芯，直言當權者就是想拔掉徐這個監督政府的眼中釘，要她別被打倒。



據《中時新聞網》報導，針對大姑夫婦涉入詐騙一事，徐巧芯今發文坦言非常痛苦，且幾乎讓她的家庭破碎。徐巧芯希望檢調大力調查，並將真相公佈於世，一定要從重量刑、嚴懲詐騙犯，並強調若檢警查出她有涉入，包含利用議員或“立委”職權協助詐騙，她會立刻辭職；如果是她先生涉入，便會立刻離婚。另外，徐巧芯今天到花蓮關心地震災民時也被問及此事，她回應完相關問題後遇到國民黨黨團總召傅崐萁，情緒激動地倒在傅胸膛哭喊，“我真的沒有做這件事情”。



“巧芯委屈的哭了，令人不捨”。羅智強今在臉書表示，徐巧芯一直都站在監督政府的最前線，也是勇敢、正義的同義詞，他絕對相信徐的清白，百分之百相信她經得起檢驗。



羅智強呼籲綠色側翼不用見獵心喜、藉題發揮，並強調他非常清楚當權者想要的，就是拔掉徐巧芯這個監督政府的眼中釘，一旦成功將徐割喉封口，接下來就是要對付所有還敢對政府有不同意見的人。羅智強也要徐巧芯別被打倒，強調會是她的堅強後盾。