拜登表示反對以色列向伊朗發動反擊

中評社北京4月14日電／美國總統拜登13日與以色列總理內塔尼亞胡通電話，表示美方不參與且反對以方以任何方式向伊朗發動反擊。



新華社報導，美國阿克西奧斯新聞網站援引一名白宮高級官員的話稱，拜登在通話時告訴內塔尼亞胡，以色列、美國以及其他國家的共同努力使伊朗的襲擊行動以失敗告終，美方不參與且反對以方任何針對伊朗的軍事反擊，以色列應該“見好就收”。內塔尼亞胡對拜登的這一表態表示“理解”。



拜登說，伊朗的襲擊沒有針對美軍人員和設施，美軍將對所有威脅保持警惕，並採取一切必要措施保護美方人員。拜登還說，美國將於14日召集七國集團領導人會議，協調伊朗襲擊以色列的外交回應措施。



拜登在通話後發表聲明說，他“以最強烈的措辭譴責”伊朗對以色列的襲擊。美國對以色列安全的支持堅如磐石，幫助以色列“擊落了幾乎所有”射向該國的無人機和導彈。



美國國防部發言人賴德當天發表聲明說，伊朗襲擊以色列後，美國國防部長奧斯汀與以色列國防部長加蘭特通話。奧斯汀向加蘭特重申，美國堅定支持以色列的防禦行動。



據美國阿克西奧斯新聞網站引述一名以政府高級官員的話報導，奧斯汀還對加蘭特表示，美方要求以方在對伊朗採取任何行動前向美方告知相關計劃。



伊朗伊斯蘭革命衞隊當地時間14日凌晨宣佈向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機。以色列軍方發言人14日說，伊朗發射了170架無人機、超過30枚巡航導彈和超過120枚彈道導彈。其中，數枚彈道導彈抵達以色列領土，對一處空軍基地造成輕微破壞。