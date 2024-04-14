中國可重復使用火箭研製取得新進展　

中評社北京4月14日電／據央視新聞：記者今天從航天科技集團六院瞭解到，我國自主研製的130噸級可重復使用液氧煤油發動機近日圓滿完成兩次起動地面點火試驗。至此，該台發動機累計完成15次重復試驗，30次點火起動，累計試驗時長突破3900秒，重復試驗次數突破我國液體火箭主發動機試驗次數紀錄，為後續我國可重復使用運載火箭首飛奠定了基礎。



發展航天，動力先行。研製可重復使用火箭的前提是率先研製成功可重復使用的發動機。據悉，相比傳統一次性火箭，可重復使用火箭將增加四項關鍵技術：一是“落得准”，二是“接得穩”，三是“用不壞”，四是“修得快”。而這些關鍵技術的突破，可重復使用發動機的研製首當其衝。該型發動機作為後續我國可重復使用運載火箭主動力，具有綜合性能高、拓展能力強、可靠性高等特點。



可重復使用火箭要實現的一個關鍵功能就是火箭把航天器送上太空之後還要能夠返回地球再次使用。這個可重復使用也分為兩個階段，一方面，火箭要在完成送貨任務後落回地球，這中間有一個滑行的過程，快到地面時候再點火。另一方面就是這個火箭回到地面之後還可以通過簡單的修復後，再次執行發射任務。



為了能夠實現可重復使用火箭的功能，發動機的研製人員也分別從研發設計、生產製造、試驗試車等方面來做努力，推動我國可重復使用火箭發動機的研製進展。