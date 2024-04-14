巴黎奧運會小輪車賽場設計師：地圖就在腦海里

中評社香港4月14日電／“我最好的設計，永遠是下一塊場地，巴黎奧運會小輪車場的設計圖，現在就在我的腦海里醞釀。”作為東京奧運會和巴黎奧運會小輪車的賽場設計師，颶風集團運動場地設計總監帕斯卡近日接受新華社記者採訪時表示，希望自己設計的場地，能幫助運動員更好地表現自己。



“奧運會資格系列賽·上海”將於5月16日至19日在上海市黃浦濱江舉行。距離賽事舉辦還有近一個月的時間，記者在施工現場瞭解到，賽事的城市公園項目將於4月30日完成整體搭建，霹靂舞、小輪車和攀岩項目的競賽場地將於4月20日建成，滑板項目競賽場地將於5月初建成。



在自由式小輪車公園賽的場地內，拋台、山脊、牆面等道具單元和障礙露出真容。負責自由式小輪車、霹靂舞和滑板項目競賽場地搭建的颶風集團中國區總經理宋禹林表示，小輪車項目沒有標準的場地，這是一個沒有標準答案的運動項目，每一塊新場地，都是運動員和場地設計師互相成就的藝術。



自由式小輪車全稱是自行車摩托越野自由式小輪車，是指車手利用各種輔助地形完成一系列騰空和地面花式動作的運動。而自由式小輪車比賽是對車手整體表現的評判。



“設計師是與車手共同進步的，這一次我做了一些新的嘗試。場地的功能性更強，路線更豐富，挑戰更大，這樣可以保證真正有能力有水平的選手展示自己創新的動作。”在帕斯卡看來，這項運動最大的魅力就在於創造力，每一次場地不同，每位選手選擇的線路不同，會呈現出完全不同的效果。



“這塊場地的難度不小，道具和障礙的間距較近，非常考驗運動員的力量、速度、爆發力和控制力。”自由式小輪車中國國家隊技術顧問陳浩表示，近年來中國隊女子選手在這個項目上進步非常大，希望姑娘們在一個月後的資格賽，甚至在巴黎奧運會正賽上比出好成績。