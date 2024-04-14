中國電動汽車業呼籲歐盟反補貼調查保持客觀公正

中評社香港4月14日電／中國機電產品進出口商會（機電商會）12日在比利時首都布魯塞爾召開記者會，呼籲歐盟委員會在對中國電動汽車調查中保持客觀、公正、透明，強調歐方若採取貿易救濟措施將損害各方利益。



去年10月，歐盟發起了針對中國電動汽車的反補貼調查，目前正在對3家中國企業進行抽樣調查。機電商會受包括抽樣企業在內的12家中國電動汽車企業委託，與歐方進行溝通交涉。



新華社報導，機電商會副會長石永紅表示，本次調查是在歐盟產業未申訴的情況下由歐委會依職權主動發起的，這在歐盟貿易救濟實踐中非常罕見。更重要的是，德國汽車工業協會和多家歐洲企業已明確表示反對本次調查。



石永紅強調，中國電動汽車企業依靠市場驅動的比較優勢在全球市場取得成功，而非歐委會所指稱的依靠政府補貼。中方在調查中沒有得到公平和客觀的對待，本次調查不符合世貿組織規則，歐方如若採取貿易救濟措施將損害各方利益。



設在布魯塞爾的國際律師事務所VVGB律師埃德溫·費米爾斯特在記者會上表示，歐委會主動發起反補貼調查，調查時間非常短暫，在調查對象的選擇上缺乏公正，調查過程缺乏透明度，這些做法十分罕見。



在此次新聞發佈會前一天，歐委會針對此案舉行聽證會，聽取部分中國企業和機電商會意見。參與聽證會的上海汽車集團股份有限公司總法律顧問周祺表示，歐委會未對中國相關企業關切作出回應。



石永紅表示，歐盟和中國電動汽車行業的發展和成長在於合作而非衝突。中方仍希望本次調查能夠取得一個平衡的結果。他呼籲歐委會從維護全球產業鏈供應鏈穩定大局出發，為中歐共同應對氣候變化、推動綠色轉型創造良好市場環境。