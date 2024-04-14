幕後：新北市長前哨戰　“正國會”突襲卡蘇系

中評社台北4月14日電／賴清德近日陸續公布新“內閣”人選，同步牽動2026大選佈局，其中又以雙北最為關注，綠委蘇巧慧、“內政部長”林右昌都被點名參戰新北市長，而黨部主委將是市長初選的前哨戰，知情人士表示，“英蘇聯盟”早已成型，加上新潮流也傾向支持，早有共識共推蘇巧慧成行，因此“正國會”處境較弱勢，但林右昌早就傳言要爭取新北市，而派出余天，無論知名度、經歷都是最佳人選。



據《中時新聞網》分析報導，各屆縣市長大選開打前，地方黨部主委都是兵家必爭之地，因主委可協調地方派系勢力，若派系能順利爭取也能方便佈局各區人馬，以及有名義前往各地跑行程。



早在2022年新北市長選舉時，蘇巧慧就被拱參選，但“立委”任期未滿，且僅有2屆“立委”資歷仍稍嫌不足，時機未成熟，因此其也未有角逐意願，但現任市長侯友宜將屆滿，白委黃國昌又表態參戰2026大選下，綠營評估勝率較大，不少人選也一一浮出，除了林右昌外，也有至今未列入“內閣”名單的副“閣揆”鄭文燦。



報導說，地方人士透露，早在2024年大選落幕後，林右昌挑戰新北市的風聲就不斷傳出，但蘇巧慧挑戰新北市長已被各派系默認，且蘇巧慧一直以人和為本，風評也不差，除原有的“英蘇聯盟”持續合作外，新潮流也傾向支持蘇。



據悉，蘇系、“正國會”原先分別計劃派出“立委”張宏陸、議員陳啟能參戰新北市黨部主委，“正國會”先前也不斷與其餘派系議員聯繫，盼取得支持，但蘇系後來改派蘇巧慧後，“正國會”才轉為說服余天參戰，並搶先在臉書大動作宣布，搶得先機，而蘇巧慧後續才發出採訪通知，表態爭取。