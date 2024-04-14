第四屆粵港澳大灣區中國戲劇文化節開幕

中評社北京4月14日電／據新華社報導，第四屆粵港澳大灣區中國戲劇文化節開幕式暨大型戲劇晚會12日晚在澳門舉行，眾多中國戲曲梅花獎得主、優秀青年戲劇演員及香港演員帶來連場好戲，展現戲曲與流行音樂跨界交融的和諧之美。



本屆戲劇節由中國戲劇家協會、粵港澳大灣區中華戲曲協會、香港大公文匯傳媒集團主辦，澳門中華戲劇家協會聯合主辦，並將於6月27日至30日在香港首次設立分會場。



據介紹，本屆文化節以澳門為平台，以戲劇為載體，將眾多專業戲劇人和資深戲劇愛好者凝聚在一起，講好中國故事，傳播中國戲劇之聲，助推戲劇文化創新發展。



中國戲劇家協會分黨組副書記、秘書長傅亦軒表示，澳門是東西方戲劇融會貫通、合作共贏的一個重要基地和窗口。未來，中國戲劇家協會將繼續與澳門戲劇界同仁攜手深化文化交流合作，將粵港澳大灣區中國戲劇文化節鑄造成別具一格的文化交流品牌。



澳門特區政府文化局局長梁惠敏表示，澳門特區政府正致力打造澳門成為“演藝之都”，戲劇藝術的發展亦擔負重要的使命。期待未來能有更多的戲劇精品在這裡呈現，有更多展現中華藝術風采、弘揚中國精神的好戲從這裡走進大灣區、走向世界。



戲劇節贊助單位代表王英偉表示，十分榮幸再度支持粵港澳大灣區中國戲劇文化節，為觀眾提供接觸文化藝術的平台，推動中華文化走出去，鞏固澳門作為文化城市的國際形象。



除開幕式暨大型戲劇晚會外，北京人藝小劇場話劇《哈姆雷特》、無錫市錫劇院錫劇《珍珠塔》、上海徐俊文化藝術有限公司音樂劇《趙氏孤兒》、廣東粵劇院粵劇《白蛇傳·情》等戲劇精品也於4月齊聚濠江，揚州市揚劇研究所揚劇《鄭板橋》以及折子戲專場將於6月亮相香港分會場。此外，還將開展四場戲劇進校園活動。