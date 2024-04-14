香港國際創科展：以“智慧創新”聯通世界

中評社北京4月14日電／據新華社報導，用智能機器和系統分揀貨品、進行多語言實時轉寫、檢測環境質量……13日於香港會展中心啟幕的第二屆香港國際創科展上，來自全球各地的創新成果顯示，高新科技正在逐漸步入日常生活，並促進世界互聯互通。



為期四天的展覽以“智慧創新 聯通世界”為主題，與同期舉行的香港第20屆春季電子產品展一共吸引到20個國家和地區的約3000家展商。香港貿易發展局副總裁張淑芬表示，今年展會規模比首屆更大，凸顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢。香港可以基於自身國際知名的商貿平台，推動發展創科產業市場，以完善創科生態產業鏈。



展會上，擁有100餘個創科項目的“智慧香港”展館吸引了不少關注。展館分為“智慧生活”“智慧出行”“智慧環境”“智慧市民”“智慧政府”和“智慧經濟”等區域，特區政府機電工程署、運輸署等20餘個部門展示了創科賦能公共服務的成果。



館內，一些參觀者正在體驗手語和文字的相互轉換。這是“人工智能創新應用”創科比賽的獲獎成果之一。大賽主辦方特區政府資訊科技總監辦公室的工作人員介紹，特區政府眾多部門正在通過舉辦比賽等多種方式，積極拓展與業界的合作，攜手推動香港智慧城市的發展。



展會還吸引了來自內地16個省市的約20個參展團。“科大矽穀”帶來一系列新興科創企業，不僅向世界介紹了內地科創發展的前沿技術，更展示了國家科技體制機制創新改革的成效。展區內，獲中國科技大學科技成果賦權的安徽福晴醫療裝備有限公司帶來的分立式術中磁共振系統、移動磁共振診療車系統等產品，獲得業界參觀者的青睞。



“包括香港在內，我們在全球共有9家創新中心。”科大矽穀品牌傳播中心高級經理張翰說，“香港是全球人才高地，我們已通過香港向內地總部引進一批優秀人才，期待在此次展會上吸引到更多精英的加入。”

