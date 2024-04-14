拱北口岸單日客流量達35.8萬人次

中評社北京4月14日電／據央視新聞報導，據拱北邊檢站統計的數據顯示，4月13日，拱北口岸迎來周末出入境雙向客流高峰，單日通關旅客達35.8萬人次，繼1月20日單日通行旅客34.92萬人次後，再創年內新高，同時創下近4年來單日通行旅客最高紀錄。截止到日前，拱北邊檢站年內查驗旅客總量已超3000萬人次。



4月以來，隨著珠澳兩地各類文化、旅遊、體育、商貿活動開始增多，對兩地旅遊業發展產生了極大的刺激作用，從而導致了節假日及周末以旅遊為主的出入境旅客數量明顯增加。據拱北邊檢介紹，13日，持旅遊簽注來往的旅客達到了7萬餘人次，創下了近3個月來的最高紀錄。



據悉，拱北邊檢站根據當日客流增長情況，在上午11時起啟動了極端客流應對疏導預案，增派臨時警力，開放了出入境雙向1號、2號旅檢大廳，有效提升客流疏導能力，處突隊民警也全員上崗，進入警戒狀態，增設客流引導、突發事件處置、機動巡邏等多個崗位，強化口岸限定區域管理力度。



這是自3月15日拱北口岸主聯檢大樓出入境大廳恢復使用以來的首個極端客流情況，有效檢驗了當前拱北口岸各旅檢大廳的通行能力，為後續到來的“五一”假期及暑假期間的客流高峰，提供了科學的參考依據。