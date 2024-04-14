第135屆廣交會將於4月15日開幕

中評社北京4月14日電／據央廣網報導，第135屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15日開幕。4月13日，廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青介紹了本屆廣交會的總體籌備情況。



據瞭解，第135屆廣交會以“服務高質量發展、推進高水平開放”為主題，於4月15日至5月5日分三期舉辦線下展、常態化運營線上平台。展覽面積155萬平方米，設55個展區。展位總數約7.4萬個（出口展7.2萬個、進口展1557個），參展企業2.9萬家（出口展2.86萬家、進口展680家）。在商務部和廣東省有力領導下，經過各方共同努力，本屆廣交會籌備工作進展順利，目前已基本就緒。



本屆廣交會著力提升組展質量。一是優化題材結構。在保持綜合展優勢基礎上，突出專業板塊，第一、二、三期分別以“先進製造”“品質家居”“美好生活”為主題；加強培育新能源汽車及智慧出行、工業自動化及智能製造、新能源等新題材、“新三樣”相關展區，大幅擴大智慧生活專區，重點鞏固建材、衛浴、玩具、孕嬰童等7個跨期調整展區，展期主題更鮮明、題材協同更緊密。二是出口展服務發展新質生產力。本屆廣交會品牌企業2606家，擁有國家級高新技術、製造業單項冠軍、專精特新小巨人等稱號的優質特色企業超5500家，比上屆增長20%；新參展企業4300多家；民營企業占比增至91%。預計現場展出新品超100萬件、綠色低碳產品超45萬件、自主知識產權產品超25萬件。三是擴大進口展來源地。進口展展覽面積3萬平方米，參展的國際企業680家，來源地擴至50個國家和地區，其中共建“一帶一路”國家企業占64%。四是引入貿易新業態。首次試行設置跨境電商綜試區和海外倉展示區，面積3000平方米。線上平台集中宣傳165個跨境電商綜試區。



本屆廣交會多措並舉精準招商。本屆廣交會在招商廣度、深度、精細度上下功夫，著力開展精準招商推廣。一是深化與226家駐外使領館經商機構、69家駐穗總領館、195家全球合作夥伴、11家跨界機構以及各交易團的招商合作，組織多條出訪招商線路，分赴歐盟、亞洲、中東、中亞、北非等市場開展全球路演。二是重點聚焦歐美、“一帶一路”等重點市場和世界500強、全球零售250強等大商，組織精準營邀。三是加強與金融、航空、商旅等機構及行業媒體的合作宣傳推廣，觸達更多潛在專業買家。四是圍繞細分客戶群體、重點題材組織專業內容，開展個性化電子郵件營銷。截至4月13日，已有來自215個國家和地區的14.4萬名境外採購商預註冊，其中美國增長21.4%，經合組織國家增長13%，中東國家增長24.7%，共建“一帶一路”國家增長45.9%，RCEP國家增長15.5%。288家頭部企業和工商機構確認組團參會，較上屆同期增長21.5%。

