亞冬會色彩系統、核心圖形及體育圖標發布

中評社北京4月14日電／據新華社報導，13日，距離第九屆亞洲冬季運動會開幕倒計時300天之際，賽事色彩系統、核心圖形及體育圖標在哈爾濱發布。



2025年第九屆亞冬會的“翠影紫夢”色彩系統包含“冰晶藍”“丁香紫”“興安綠”“豐登黃”四大主題色系。



“冰晶藍”色系靈感來自獨具哈爾濱冰雪特色的松花江冰層。晶瑩剔透的藍色質感彰顯出北國冰雪之城的獨特魅力，同時表達了“綠水青山就是金山銀山，冰天雪地也是金山銀山”的發展理念。



“丁香紫”色系源自哈爾濱市花丁香花。充滿魅力的紫紅色，象徵著哈爾濱的熱情好客與創新活力，彰顯第九屆亞冬會激情四射與熱烈奔放的氛圍。



“興安綠”色系以東北大小興安嶺廣袤林地葱鬱的綠色，展現在東北全面振興戰略目標大背景下，哈爾濱高質量、可持續發展的美好願景。



“豐登黃”色系取五穀豐登之意，源自黑龍江豐收季稻浪滾滾、金黃燦燦的景色，象徵哈爾濱富饒的農業資源，突顯端牢“中國飯碗”、著力打造“現代農業之都”的堅定信心。



“翠影紫夢”色彩系統將主要用於比賽項目體育圖標、城市氛圍營造、場館和特許產品開發等的設計工作。



第九屆亞冬會核心圖形提取“瑞雪兆豐年”中的“瑞豐”為名，設計靈感來自哈爾濱豐富的冰雪文化和多元、包容的城市特色。圖形以蜿蜒美麗的松花江為主線，從奔湧流淌漸變成一條動感十足的五線譜。核心圖形配有哈爾濱大劇院、雪花、冰花等城市元素，明快流暢的曲線和抽象的視覺語言，全景展示了哈爾濱作為“冰雪之城”“音樂之都”“奧運冠軍之城”的浪漫特色和朝氣蓬勃的發展勢頭。

