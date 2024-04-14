UFC金腰帶戰　張偉麗衛冕女子草量級冠軍

中評社北京4月14日電／據澎湃新聞報導，北京時間4月14日，UFC300賽事在美國拉斯維加斯打響。



最受中國觀眾關注的女子草量級冠軍爭奪戰中，張偉麗經過激戰，擊敗另一位中國選手閆曉楠，衛冕了自己的金腰帶。



這場比賽異常激烈，前幾回合閆曉楠的站立給張偉麗帶來了巨大麻煩，多次精準命中，同時閆曉楠展現了強大的韌性，在被張偉麗鎖喉的情況下頑強扛到了回合結束。



第三回合張偉麗體能下降，但隨後兩個回合更為全面的張偉麗不再與閆曉楠PK站立，通過多次抱摔和地面壓制取得優勢，最終判定獲勝。



這是張偉麗的又一場重要勝利，失利的閆曉楠同樣讓人們看到了她的實力。對於中國MMA運動而言，這更是里程碑的一役。



兩位中國選手在UFC頭銜戰中歷史性地上演中國德比，這就是詮釋中國力量的最好方式。



賽前，閆曉楠就表示：“為這場中國德比感到驕傲，這證明中國的MMA運動正在取得突破。由兩個中國選手來打一場冠軍戰，會讓更多人關注到我們這項運動，會有更多人來瞭解和接觸這項運動，以後中國會拿到更多冠軍。”



張偉麗也有相似的觀點，“從個人來說，這是一場比賽，但是對於中國MMA來說踏上了一個新的台階。”



“我通過自己的努力，一步一步拿到冠軍，曉楠一路走來也非常不容易，沒有韌性和堅持，我倆都不會走到這裡……相信這場比賽會激勵更多人加入到這項運動中。”

