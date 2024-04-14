葉劉淑儀：政府執行政策應靈活變通

中評社香港4月14日電／據大公報報導，垃圾收費計劃在社會引起激烈爭議，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨日表示，現時不評論是否適合推行，認為要待“先行先試”後全盤考慮。但她認為若政府改變政策，不能視為“跪低”。立法會內務委員會主席李慧琼表示，社會上有意見指出垃圾費有很多具體操作問題，希望政府審慎考慮。有時事評論員質疑，垃圾收費支援配套不足，猶如“半熟蛋糕”。



葉劉淑儀昨日在一個電視節目表示，香港的人均製造垃圾量多，但本港堆填區擴建困難，垃圾收費寓禁於征、鼓勵減廢的用意良好，所以獲議會通過。但當準備落實推行時，發現都市固體廢物定義涵蓋面廣泛，影響全港700萬人，導致有很多反對聲音。垃圾收費正在14個試點推行，她說正在密切留意地區試行時遇到的困難，向政府反映。



對於近日有多名前官員認為，政府應如期推行垃圾收費，葉劉淑儀表示，“前官員講就容易，因為不是他們執行（政策）。”



她認為政府在執行政策時，不能一成不變，“應該靈活應對，不是以前定下（政策）就不能變，否則就不會撤銷（樓市）辣招，難道十多年前定下辣招，就永遠保留？”



她認為，政府若改變政策，不應被視為“跪低”。她舉例政府早前維持樓市“辣招”，被批評不聽意見，她認為不能因為政府聽取社會意見，就批評政府無能力執行政策。



葉劉淑儀並認為，政府在評估推行垃圾收費計劃時，必須考慮經濟環境因素。她指當初設計垃圾收費計劃時，香港經濟環境好，但現時﻿復甦步伐緩慢，若在現時經濟環境下，增加市民負擔，政府必須認真考慮。被問到現在是否不適宜推行垃圾收費計劃，她說不作評論，垃圾收費執行期由環境及生態局局長決定，相信政府會考慮市民意見後再決定。



李慧琼昨日出席一個活動後，被問到垃圾收費計劃推行安排，她說已多次公開促請政府小心評估實際情況，因為在過去一段時間的討論中，不少市民團體、管理公司、法團提出很多具體實質操作問題，她認為當中不少問題都未必能夠短期內解決，包括增加更多回收設施，管理公司與法團未能對執行垃圾收費有信心。她相信垃圾收費具挑戰性，再次請政府小心審慎考慮。

