中產戶長者：花45分鐘去回收點

中評社香港4月14日電／據大公報報導，在日出康城居住已10年的黃寶萊女士，本身是環保人士，她已養成平日將垃圾先分類再拿去回收的習慣。惟垃圾分類回收配套不足，她慨嘆想做好環保但十分麻煩，認為在配套支援不足的前提下，政府仍強制進行垃圾收費，變相是“擾民”！



已分類垃圾被兜亂丟棄



大公報記者日前跟隨黃女士日常處理分類垃圾的過程，體會“過五關斬六將”的複雜！黃女士當日早上約10時拖著一車分類好的垃圾在家出發，在乘搭電梯之前，她刻意著記者跟她到放置回收紙張、鋁罐及膠樽的後樓梯瞭解實際情況，她指著三個回收箱表示，當居民將分類好的垃圾自律地放進不同的回收箱，但清潔工人因怕麻煩，將已分類好的垃圾“大兜亂”一並丟棄：“我們做好分類，但清潔工人不分類，那麼環保計劃又如何能實現？”黃女士表示很多有心做好環保的街坊會自覺拖著一袋二袋分類垃圾到“綠在社區”的環保站點進行回收。但對於回收站點的選址，黃女士即無奈表示不方便市民：“你跟我走一次就知道有幾麻煩！”



記者跟隨黃女士步行逾12分鐘到達康城社區會堂後，發現當天是星期五，並不是社區會堂開放垃圾回收的日子，原來社區會堂處理回收垃圾的服務只限於逢星期二早上9時到晚上6時。黃女士一臉恍然且失望地對記者說：“我忘記了今日社區會堂不開放垃圾回收！”隨後黃女士要由康城站乘搭港鐵到設有“綠在社區”環保站點的寶琳站丟棄垃圾，途中她要行經人來人往的康城商場，這對已年屆76歲的她而言，拖著滿載垃圾的手拉車仔上落樓梯無疑頗為吃力。幾經轉折，她終於由康城社區會堂到達寶琳站的環保點，但整個路程由乘車、步行及等車時間，足足需時45分鐘。



黃女士表示，自己及很多康城居民都很注重環保，但要在康城手提一袋二袋垃圾乘搭港鐵到寶琳站的環保站點，她直言“十分麻煩及費時，真的有點不高興”！所以黃女士希望政府提供完善環保配套，“我們注重環保，政府真的沒有理由不提供合適的環保措施的情況下便垃圾收費，我們希望在康城區也有綠在區區環保站點！”