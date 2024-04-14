南航在萬米高空舉行消博會主題航班活動

中評社北京4月14日電／據新華社報導，4月12日，隨著南航CZ6728（西安－海口）航班從西安咸陽國際機場準時起飛，主題為“共赴美好生活南航與您相約消博會”的特色航班活動拉開帷幕。本次活動，南航精心安排“消博號”彩繪飛機執行，旨在以航空服務為載體，為第四屆中國國際消費品博覽會宣傳預熱，向旅客們展示海南自由貿易港的獨特魅力與建設成果。



“第四屆中國國際消費品博覽會將在海口舉行，本次展會將繼續聚焦‘高、新、優、特’消費精品，不斷提高國際參展品牌品質，提升展會國際化水平。南航作為消博會指定航空承運商，將為消博會及參展人員提供親和精細的出行服務。南航將持續助力海南發展，共同飛向美好未來！”隨著特色客艙廣播響起，主題航班活動正式開始。



乘務組在貼滿消博會主題元素的客艙內，熱情主動地同旅客們交流，開展消博會“空中知識講堂”，介紹消博會的背景、舉辦目的及其意義等，還邀請旅客分享自己對海南島的印象和感情、參加消博會的經歷和體驗。



此外，乘務員還向旅客們介紹消博會南航專屬機票產品，讓旅客享受優質便捷的出行服務。活動最後，乘務組邀請旅客在主題板上寫下對第四屆消博會的祝福和自貿港建設的期待，共同祝願第四屆消博會圓滿順利舉辦。



南航在消博會現場設立了展示台，屆時將通過微信“搖一搖”等互動形式進行現場抽獎，為到場的朋友們送上飛機模型及南航文創等獎品，現場還將提供南航明珠會員業務咨詢、旅遊度假產品銷售及南航集團客戶洽談簽約等系列服務，歡迎新老朋友們到現場打卡體驗。