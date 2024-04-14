中國成韓國民眾出境游第三大熱門目的地

中評社北京4月14日電／據央視財經報導，韓國多家旅行社最新數據顯示，今年第一季度，赴華跟團游的韓國旅客數量明顯增長，中國升至韓國民眾出境游目的地排名的第三位。隨著旅遊旺季到來，韓國赴華游市場有哪些新趨勢？



今年以來，韓國赴華游需求增勢明顯，韓國最大的旅行社發布數據，今年第一季度，接待赴華跟團游韓國旅客近40萬人次，較前一季度增加了12.2%，尤其是三月份遊客數量環比增加近四成。韓國多家旅行社資料顯示，中國已經升至韓國民眾出境游熱門目的地排名的第三位，今年第二季度赴華游的產品預訂也十分火熱。



赴華游需求看漲受到韓國旅遊界高度關注，各家旅行社在不斷完善張家界、長白山等自然景觀游經典人氣路線的同時，尋求多樣化旅行模式。近期韓國一家旅行社向徒步愛好者推出根據登山路線難易程度設計的中國五大名山徒步游產品，還有的旅行社面向高爾夫愛好者推出威海、青島等距韓國較近中國城市的高爾夫主題旅行。



此外，鑒於旅韓大熊貓福寶在韓國的超高人氣，本月初福寶回國後，韓國多家旅行社馬上推出“探福公主家鄉”“與福寶再相會，我們來了”等大熊貓主題旅遊套餐。內容包括前往目前福寶正在隔離的臥龍神樹坪基地等四川三個大熊貓基地，並涉及成都、九寨溝、重慶等周邊游。以其中一家旅行社為例，不僅為旅客提供大熊貓紀念品，還推出大熊貓飼養員體驗等附加服務，相關旅遊套餐價格約合人民幣3600元至5700元不等。



隨著中韓人員往來頻繁，韓國民眾赴華游火熱，韓國航空公司正在抓緊增開航線。進入本月來，韓亞航空每天都有飛往北京、南京、杭州等地的航班，進入夏季後，每周赴華航班將增至117架次。與此同時，韓國廉價航空也在爭先開辟赴華航線，並增加地方機場前往中國熱門旅遊城市的航線，以此搶占市場。業界認為，中韓航線恢復、航班增加後，韓國民眾赴華游會更加便捷，赴華游市場規模將進一步擴大。