﻿潑水節移師球場　市民一樣盡興

中評社香港4月14日電／據大公報報導，潑水節又來了！昨日（13日）至明日（15日）是泰國傳統新年節日潑水節，“小泰國”九龍城由上星期五起舉行三日“18區日夜都繽紛＠龍城美食潑水泰繽紛”，由城南道移師至賈炳達道公園籃球場。政務司副司長卓永興、泰國駐香港總領事Chaturont Chaiyakam、民政及青年事務局局長麥美娟、中央政府駐港聯絡辦九龍工作部副部長李文彬、民政事務總署署長張趙凱渝昨日出席嘉年華典禮並主持敲銅鑼儀式。不少市民贊新安排較安全，可以更盡興。