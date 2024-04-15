張榮恭語中評：習馬會激發和平能量

張榮恭。(中評社) 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）“習馬二會”日前在北京進行。中國國民黨前副秘書長張榮恭接受中評社採訪指出，中共中央總書記習近平在會上的講話，歸納起來，可以說兩岸和平之門的鑰匙就是“堅守都是中國人的民族認同，堅持九二共識的政治互信”。馬英九也表達了相同的理念。對台灣而言，如果棄此鑰匙，實已沒有其他避戰謀和的門路了。



在馬英九出訪前，張榮恭曾向中評社表示，預期馬英九此行將著重表達民族認同與政治互信，事後證明確為如此。張榮恭說，馬英九在孫中山故居、黃花崗烈士陵、黃帝陵、抗戰紀念館、長城上，多次感動哽咽，完全是觸景生情，發自內心，“展現了具有民族情操的中華兒女本色”。這是和平解決兩岸問題不可或缺的感情基礎，才談得上大陸承諾的“中國人不打中國人”、“中國人要幫中國人”。



張榮恭認為，習近平等三位政治局常委同時會見平民身分的馬英九及全團二十位台灣靑年學子，是最高規格的接待方式，前所未有，遠遠超過台灣關切的對等原則。大陸藉此釋出對台政策以和為貴的強烈信息，前提則是民族認同與政治互信。反之，即如四月初習近平向拜登警告的：“對於台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之。”

