中評回顧：蕭旭岑詳談馬英九第二次訪陸

蕭旭岑面向“環球兩岸關係研究會”詳細談論馬英九第二次大陸之行 中評社華盛頓4月14日電（記者 余東暉）馬英九文教基金會執行長蕭旭岑表示，大陸方面這次給予馬英九高規格接待，不僅是對馬英九本人的尊重，更是透過對等、尊嚴、禮遇的安排，告訴所有台灣人民：大陸方面有高度的誠意跟善意，也願意將雙方歧見融合到最寬廣的中華民族的概念中。馬英九本人也非常認同習近平對台灣年輕人的殷切互動，並感受到，大陸比過去更有自信；大陸願意展現從中華民族角度出發的包容性。



全程規劃並陪同馬英九第二次訪問大陸的蕭旭岑美東時間12日晚間20時（台北時間13日早上8點）透過視訊，參加由環球兩岸關係研究會、全球華人政治學家論壇主辦的“兩岸熱點”講座，詳細談論馬英九此訪的初衷、意義，以及他對此訪的全程觀察和對訪問前後各方反應的感受。



代表台灣人民傳達要和平心聲



談到規劃馬英九第二次訪問大陸的初衷，蕭旭岑表示，作為台灣前領導人，馬英九雖然已經沒有任何公職和黨職，但還是有代表性。去年11月15號馬協調藍白兩黨簽了協議，至少他可以代表今年1月13號大選之後，有6成民眾不希望再繼續走“抗中保台”路線，這有相當的意義。他認為大陸也相當重視這種代表性。



蕭旭岑透露，在安排此訪時，本來就沒有讓馬英九談農產品、漁民等具體問題，而是希望馬英九從人民的角度出發，傳達人民的聲音。第一，凸顯雖然兩岸制度不同，但並不代表互相吞並，而是要尊重彼此。第二，傳達台灣人不希望兩岸發生戰爭的心聲。強調兩岸之間不能有戰火，否則中華民族會有不可承受之重。第三，希望兩岸能夠和平處理爭端，“渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”。