陳欽春：馬英九拋磚引玉、賴清德應懂得接球

陳欽春以大數據分析習近平在習馬二會中的關鍵字。（照片：陳欽春提供） 中評社桃園4月15日電（記者 盧誠輝）針對10日在北京舉行的習馬二會，銘傳大學公共事務與行政管理學系助理教授陳欽春以擅長的大數據分析認為，習馬二會的共識就是“中華民族”這四個字，對兩岸同胞訴諸民族情感，大陸撇開過去對台的慣用語言，算是對台釋出很大的善意，馬英九此行也充分傳達馬向來的一貫主張“避戰、求同、存異”的內涵。



陳欽春，台北大學公共行政暨政策學系博士，研究專長在行政學、民意調查、社會資本、政策行銷，曾任銘傳公共事務學系兼任系主任。



陳欽春接受中評社訪問表示，馬英九此行被接待的規格很高，且避開很多可能會引發話題的地方，例如這次習馬二會在人民大會堂，捨棄台灣廳或福建廳而在東大廳舉辦，就是為了避免讓外界輿論有操作的空間，處處都顯示大陸為了習馬二會的用心與安排。



他也以擅長的大數據對習馬二會的關鍵字進行分析指出，習近平的談話共出現13次“兩岸”、9次“民族”、8次“中華”、6次“同胞”、5次“青年”，而馬英九的談話則出現19次“兩岸”、10次“中華”、7次“民族”、6次“和平”、4次“大陸”，兩人對兩岸的最大共識就是“中華民族”這四個字。



陳欽春認為，馬英九此行也充分傳達馬向來的一貫主張“避戰、求同、存異”的內涵，這也是習馬二會的核心價值。



避戰部分，陳欽春說，馬英九一直強調兩岸和平，不希望擦槍走火，而習近平這次也有呼應馬英九“避戰”的訴求。



求同部分，陳欽春指出，若仔細把習馬二會兩人的談話內容相互對照，就可發現兩人都在談的一個重點就是“中華民族”這四個字，其實也就是“兩岸一家親”的概念了，所以在兩岸間就形成一個新的共同點。



存異部分，陳欽春認為，大陸用“中華民族”這四個字來訴諸民族情感，無形間其實就算是對台釋出很大的善意與退讓了。



至於陸委會在第一時間針對習馬二會的回應，陳欽春也以大數據關鍵字來分析表示，陸委會的聲明稿共出現7次“台灣”、8次“兩岸”、5次“穩定”、4次的“和平”、“中共”、“九二”、“共識”，其實回應算是中規中矩，若換成是由“外交部長”吳釗燮來回應，那想必文字就會很難看了。



陳欽春強調，這次習馬二會，馬英九鋪的這條路，至少把兩岸從目前的惡意螺旋扭轉往善意螺旋方向發展，馬英九已努力做到拋磚引玉的效果，賴清德應該要懂得接球。